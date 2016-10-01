عاجل: مصرع 26 شخصا وإصابة 76 آخرين بمصر و هذا ما أمر به السيسي

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن مصرع 26 شخصا وإصابة 72 آخرين في حصيلة جديدة لسوء الأحوال الجوية في عدة محافظات مصرية شهدت أمطارا غزيرة وسيولا منذ أول أمس الخميس وحتى صباح اليوم

شوف تيفي: وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن مصرع 26 شخصا وإصابة 72 آخرين في حصيلة جديدة لسوء الأحوال الجوية في عدة محافظات مصرية شهدت أمطارا غزيرة وسيولا منذ أول أمس الخميس وحتى صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أش أ)، استنادا إلى وزارة الصحة، أن محافظة جنوب سيناء شهدت وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخر، فيما توفي في محافظة (سوهاج ) ثمانية أشخاص وأصيب 23 أخرون تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في المحافظة.

وفي محافظة البحر الأحمر، توفي تسعة أشخاص وأصيب 35 آخرين، بينما أصيب خمسة أشخاص في محافظة (بني سويف).

ويذكر أن حالة طوارىء قصوى أعلنت بالمناطق المتضررة في عدد من المحافظات المصرية وخاصة في جنوب البلاد.

وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه مصري ( حوالي 12 مليون دولار) لتعويض المتضررين من سوء الأحوال الجوية وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنيات التحتية في المحافظات المتضررة.