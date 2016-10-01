عاجل: هذا ما قام به مجلس جهة الحسيمة بعد وفاة محسن فكري داخل شاحنة للأزبال

شوف تيفي
على خلفية وفاة بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة للأزبال بالحسيمة ليل الجمعة، بعد مصادرة بضاعته( السمك)، قام مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم السبت،بمراسلة الجهات الحكومية المسؤولة لمعرفة تفاصيل وملابسات ما جرى، و كذا الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، من أجل إيصال الحقيقة وتطبيق القانون وإنصاف الضحايا، ومعالجة الإختلالات التي أفضت إلى هذا الحدث الأليم.
و قالت الجهة،حسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي"،إنها لا زالت تنتظر استكمال معرفة تفاصيل هذا الحادث الذي هز الرأي العام المغربي.
و في ختام البلاغ،تقدمت الجهة بأحر التعازي لعائلة المرحوم محسن فكري في هذا المصاب.
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