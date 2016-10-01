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عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 19:00 عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش | ثقافة و فنون
عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش
علمت ''شوف تيفي'' ، اليوم السبت،أن المسؤولين عن سهرة سعد لمجرد التي كان من المنتظر أن يحييها بقصر المؤتمرات بباريس،وجهوا دعوة استعجالية لمجموعة من الفنانين من بينهم المطربة المغربية القديرة لطيفة

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" ، اليوم السبت،أن المسؤولين عن سهرة سعد لمجرد التي كان من المنتظر أن يحييها بقصر المؤتمرات بباريس،وجهوا دعوة استعجالية لمجموعة من الفنانين من بينهم المطربة المغربية القديرة لطيفة رأفت.

و حسب مصادر جد مقربة من سلطانة الطرب المغربي، رفضت لطيفة أن تعوض الفنان سعد لمجرد الذي اعتقل الأسبوع الماضي بفرنسا بعدما وجهت له فتاة من جنسية فرنسية تهمة الاغتصاب المباشر،(رفضت تعويضه) في سهرته التي كان من المنتظر أن يُحييها بقصر المؤتمرات بباريس، بسبب النفسية المهزوزة التي تمر منها باعتبارها مقربة من أسرة الفنان المغربي و بالتالي كشفت أنها لن تقوى إنسانيا على إحياء الحفل و لمجرد يمر من ظروف جد صعبة.

و كان الساهرون على تنظيم حفل سعد لمجرد بقصر المؤتمرات أعلنوا اليوم السبت رسميا إلغاء السهرة في قرار صدم الجماهير المغربية التي اقتنت تذاكر الحفل مسبقا.

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد حفل لطيفة رأفت

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