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عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 18:51 عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة | بوليتيك
عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة
كشف عزيز أخنوش أن وزراء حزبه يعملون و''أعطوا أكثر في العمل الحكومي هم وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار'' لكن عملهم لا ينعكس على الأصوات.

شوف تيفي

كشف عزيز أخنوش أن وزراء حزبه يعملون و"أعطوا أكثر في العمل الحكومي هم وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار" لكن عملهم لا ينعكس على الأصوات.

وأوضح الرئيس الجديد أنه مع التعددية الحزبية وليس مع القطبية، مؤكدا أن السياسة الحقيقية هي العمل مع المواطن وليس "في الندوات الصحفية والميكرو".

وتابع أخنوش أنه عاد للحزب رئيسا بعدما غادره سابقا، نظرا للعلاقة التي لم تنقطع مع قياديي للحزب، مضيفا أن الإتحاد الدستوري هو شريك في البرلمان، مصرحا أن الحزب سيحاول إنشاء تنظيماته الموازية كالشبيبة والمرأة.

وجاءت تصريحات الرئيس الرابع لحزب الحمامة، خلال ندوة صحفية عقدها مباشرة بعد تعيينه رئيسا جديدا للحزب اليوم السبت بمركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة.

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عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة

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