 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار

بالفيديو.. قصة مثيرة لطفلزوهري مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة | مجتمع

بالفيديو.. قصة مثيرة لطفل''زوهري'' مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة

بالصور:لجريني دخل طول و عرض فسعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

بالصور:لجريني دخل طول و عرض فسعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب

سياح أجانب يتفادون الكارثة بعد احتراق حافلة للركاب بأكملها بطنجة | حوادث و حقوق

سياح أجانب يتفادون الكارثة بعد احتراق حافلة للركاب بأكملها بطنجة

أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر | بوليتيك

أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر

عاجل:هزة أرضية بالحسيمة هذه قوتها + صور | حوادث و حقوق

عاجل:هزة أرضية بالحسيمة هذه قوتها + صور

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 18:31 عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار | بوليتيك
عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عزيز أخنوش، بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار.

شوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عزيز أخنوش، بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه مشفوعة بالدعوات الصادقة لأخنوش بكامل التوفيق والسداد في مهامه القيادية الحزبية الجديدة.

ومما جاء في هذه البرقية "وإننا لواثقون من أنك، بفضل التقدير الذي تحظى به لدى أعضاء وعضوات الحزب، وما تتحلى به من خصال إنسانية عالية، وما هو مشهود لك به من كفاءة وحنكة، أبنت عنهما في مختلف المهام التدبيرية والمحلية والحكومية التي تقلدتها، وما عهدناه فيك من تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، وغيرة وطنية صادقة والتزام بروح المسؤولية العالية، لن تدخر جهدا من أجل تحقيق تطلعات مكونات حزبك إلى تبويئه المكانة اللائقة به، في إطار مشهد سياسي تعددي، وتأكيد إسهامه الفاعل، بمعية الأحزاب الوطنية الأخرى، في ترسيخ أسس النموذج الديمقراطي والتنموي الذي نقوده، وتكريس قيم العمل السياسي النبيل، القائم على جعل المصالح العليا للوطن والمواطنين، تسمو فوق كل اعتبار".

وأشاد الملك، بالمناسبة، بالرئيس السابق للحزب السيد صلاح الدين مزوار "لما أسداه لوطنه ولملكه، من خدمات جليلة".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أخنوش رسالة انتخاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة

أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر | بوليتيك

أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة

رسميا : عزيز أخنوش رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية الأصوات بحضور شرفي لقيادة الإتحاد الدستوري | بوليتيك

رسميا : عزيز أخنوش رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية الأصوات بحضور شرفي لقيادة الإتحاد الدستوري

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لطيفة رأفت..ها علاش رفضت نمشي نغني بلاصت سعد لمجرد بعد اعتقالو فباريس | تسجيلات صوتية
منذ 32 ثانية

لطيفة رأفت..ها علاش رفضت نمشي نغني بلاصت سعد لمجرد بعد اعتقالو فباريس

العنصر متحدثا خلال الدورة الاستثنائية لحزب الحركة الشعبية..كنطالب من المجلس الوطني يعطيني التفويض للدخول في مشاورات الحكومة المقبلة | بــووز

العنصر متحدثا خلال الدورة الاستثنائية لحزب الحركة الشعبية..كنطالب من المجلس الوطني يعطيني التفويض للدخول في مشاورات الحكومة المقبلة

حافلة سياح لنقل الركاب تحترق في الطريق الرابط بين تطوان طنجة | زووم

حافلة سياح لنقل الركاب تحترق في الطريق الرابط بين تطوان طنجة

بالفيديو.. بعد الغاء حفل سعد لمجرد تم تحويله الى سجن | زووم

بالفيديو.. بعد الغاء حفل سعد لمجرد تم تحويله الى سجن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار

بالفيديو.. قصة مثيرة لطفلزوهري مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة | مجتمع

بالفيديو.. قصة مثيرة لطفل''زوهري'' مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة

﻿ ﻿
اليوم 18:31 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.