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بالفيديو.. قصة مثيرة لطفل''زوهري'' مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 18:14 بالفيديو.. قصة مثيرة لطفلزوهري مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة | مجتمع
بالفيديو.. قصة مثيرة لطفل''زوهري'' مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة
يعاني طفل يبلغ من العمر 11 سنة من مشكلة يومية، تتكرر له عندما يكون ذاهبا إلى المدرسة، حتى قررت أمه منعه من الذهاب إليها مخافة أن يُختطف نهائيا، بعدما تمكن من الفرار مرتين من مختطفيه.

شوف تيفي
يعاني طفل يبلغ من العمر 11 سنة من مشكلة يومية، تتكرر له عندما يكون ذاهبا إلى المدرسة، حتى قررت أمه منعه من الذهاب إليها مخافة أن يُختطف نهائيا، بعدما تمكن من الفرار مرتين من مختطفيه.
وبحسب شهادة أم الطفل، فإن سبب الاختطاف المتكرر لابنها، هو أنه "زوهري"، لذلك تنبهه يوميا من مختطفي الأطفال "الزوهريين"، الذين يستعملونهم في أعمال السحر والشعوذة لاستخراج الكنوز، خصوصا وأنه يضطر لقطع حوالي 2 كلم مشيا على الأقدام، عبر طريق غابوية في دار "الشياحنة" بالصخيرات، إلى حيث المدرسة.
وتؤكد الأم، أن طفلها اختطف إلى حد الآن مرتين، المرة الأولى حدثت ذات مرة عندما اختطفه أشخاص طيلة اليوم، إلى أن وجدوه في مدينة تمارة، أما المرة الأخيرة، فقد كاد أن يختطفه أشخاص إلا أنه استطاع الفرار منهم. مشيرة إلى أن المختطفين ليسوا هم أنفسهم. وقد اضطرت إلى إخطار الدرك الملكي بالحادثة، وفي علمهم ما يحصل للطفل.
وعلى إثر هذه المحاولات المتكررة، قررت الأم أن تمنعه من الذهاب إلى المدرسة، مخافة أن يُختطف نهائيا.

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شوف تيفي الصخيرات اختطاف طفل زوهري السحر والشعوذة الدرك الملكي

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