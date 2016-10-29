بالصور:لجريني دخل طول و عرض فسعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب

استدرك المغني المغربي عبد الفتاح لجريني ،تدوينة نشرها عبر حائطه الفايسبوكي،انتقذ فيها بطريقة غير مباشرة ما أقدم عليه الفنان المغربي سعد لمجرد،بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية، حيث

شوف تيفي:

استدرك المغني المغربي عبد الفتاح لجريني ،تدوينة نشرها عبر حائطه الفايسبوكي،انتقذ فيها بطريقة غير مباشرة ما أقدم عليه الفنان المغربي سعد لمجرد،بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية، حيث كتب "المقدرة ممكن أن توصلك إلى القمة لكن الأخلاق وحدها تبقيك هناك.."



و بعدما جرت عليه سيلا من الانتقاذات ،حذف الجريني التدوينة و أعاد نشر صورة تجمعه بالفنان المغربي المسجون سعد لمجرد،معلقا عليها:"كل الدعم لابن بلدي و لا يمكن لأحد أن يشكك في أخلاق المغاربة،ليفتح عليه جبهة جديدة من الانتقاذات، حيث وصفت بعض الجماهير سلوكه "بالنفاق".

من جانبهم و حسب ما أشارت لذلك شوف تيفي،سابقا اليوم السبت، رفض بعض الفنانين المغاربة خصوصا منهم الذين عبروا عن تضامنهم مع الفنان سعد لمجرد بعد اعتقاله ،السفر إلى باريس بعدما وجه لهم مدير أعماله الدعوة للتضامن مع لمجرد بباريس و ذلك بدعوى ارتباطهم بمجموعة من الأعمال.



