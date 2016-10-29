سياح أجانب يتفادون الكارثة بعد احتراق حافلة للركاب بأكملها بطنجة

تعرضت حافلة للسياح صبيحة اليوم السبت لحريق مهول بعد اندلاع نيران قوية على مستوى محرك الحافلة المذكورة ضواحي مدينة طنجة، وحسب مصادر محلية فإن السياح الأجانب الذين كانوا على متن الحافلة عاشوا لحظات

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تعرضت حافلة للسياح صبيحة اليوم السبت لحريق مهول بعد اندلاع نيران قوية على مستوى محرك الحافلة المذكورة ضواحي مدينة طنجة، وحسب مصادر محلية فإن السياح الأجانب الذين كانوا على متن الحافلة عاشوا لحظات عصيبة بسبب الواقعة.

وعند اندلاع الحريق، اظطر جميع الركاب النزول من الحافلة لتفادي خسائر بشرية وذلك بالقرب من جماعة حكامة ضواحي طنجة.

الحافلة التي كانت قادمة من مدينة تطوان وعند اندلاع الحريق، حج رجال المطافئ إلى عين المكان لإخماد النيران في أسرع وقت، وحسب ذات المصادر فإن سبب اندلاع النيران راجع لحالة المحرك، لتفتح العناصر الأمنية تحقيقا معمقا في ظروف الحادث.

الحادث ولحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح بل اقتصر ذلك على خسائر مادية تمثلت في حقائب السفر والأغراض الشخصية للمسافرين.