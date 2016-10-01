أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر

في أول تصريح له بعد دقائق على تعيينه رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعث عزيز أخنوش رسائل مشفرة لمن وصفهم بأصحاب ''النقاشات الشعبوية والضحك على الفقراء والأميين في المهرجانات الخطابية

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في أول تصريح له بعد دقائق على تعيينه رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعث عزيز أخنوش رسائل مشفرة لمن وصفهم بأصحاب "النقاشات الشعبوية والضحك على الفقراء والأميين في المهرجانات الخطابية والتباهي بهم"، موضحا أن حزب الحمامة ليس له خصوم سياسيون، مؤكدا أن "خصومنا هم الفقر والبطالة والتهميش".



وأوضح أخنوش أن حزبه منفتح على الجميع لخدمة الوطن والدفاع عن مصلحة الوطن، داعيا أعضاء الحزب إلى العمل على إضافة متعاطفين جدد، مع تسريع إخراج القرارات.

ووعد أخنوش المؤتمرين بالوفاء بتعهداته، مصرحا أن جزء كبير من المغاربة فقدوا الثقة في العمل السياسي، حيث أن 23 مليون و 15 اللي تسجلوا في اللوائح الإنتخابات، و16 مليون ماصوتوش.