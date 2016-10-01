 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار

بالفيديو.. قصة مثيرة لطفلزوهري مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة | مجتمع

بالفيديو.. قصة مثيرة لطفل''زوهري'' مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة

بالصور:لجريني دخل طول و عرض فسعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

بالصور:لجريني دخل طول و عرض فسعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب

سياح أجانب يتفادون الكارثة بعد احتراق حافلة للركاب بأكملها بطنجة | حوادث و حقوق

سياح أجانب يتفادون الكارثة بعد احتراق حافلة للركاب بأكملها بطنجة

أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر | بوليتيك

أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر

عاجل:هزة أرضية بالحسيمة هذه قوتها + صور | حوادث و حقوق

عاجل:هزة أرضية بالحسيمة هذه قوتها + صور

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 17:47 أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر | بوليتيك
أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر
في أول تصريح له بعد دقائق على تعيينه رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعث عزيز أخنوش رسائل مشفرة لمن وصفهم بأصحاب ''النقاشات الشعبوية والضحك على الفقراء والأميين في المهرجانات الخطابية

شوف تيفي 


في أول تصريح له بعد دقائق على تعيينه رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعث عزيز أخنوش رسائل مشفرة لمن وصفهم بأصحاب "النقاشات الشعبوية والضحك على الفقراء والأميين في المهرجانات الخطابية والتباهي بهم"، موضحا أن حزب الحمامة ليس له خصوم سياسيون، مؤكدا أن "خصومنا هم الفقر والبطالة والتهميش".

وأوضح أخنوش أن حزبه منفتح على الجميع لخدمة الوطن والدفاع عن مصلحة الوطن، داعيا أعضاء الحزب إلى العمل على إضافة متعاطفين جدد، مع تسريع إخراج القرارات.

ووعد أخنوش المؤتمرين بالوفاء بتعهداته، مصرحا أن جزء كبير من المغاربة فقدوا الثقة في العمل السياسي، حيث أن 23 مليون و 15 اللي تسجلوا في اللوائح الإنتخابات، و16 مليون ماصوتوش.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أخنوش تيقطر الشمع : لن نقبل بالنقاشات الشعبوية وسنسير بالتحالف مع الاتحاد الدستوري لما هو أكبر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة

رسميا : عزيز أخنوش رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية الأصوات بحضور شرفي لقيادة الإتحاد الدستوري | بوليتيك

رسميا : عزيز أخنوش رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية الأصوات بحضور شرفي لقيادة الإتحاد الدستوري

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لطيفة رأفت..ها علاش رفضت نمشي نغني بلاصت سعد لمجرد بعد اعتقالو فباريس | تسجيلات صوتية
منذ 34 ثانية

لطيفة رأفت..ها علاش رفضت نمشي نغني بلاصت سعد لمجرد بعد اعتقالو فباريس

العنصر متحدثا خلال الدورة الاستثنائية لحزب الحركة الشعبية..كنطالب من المجلس الوطني يعطيني التفويض للدخول في مشاورات الحكومة المقبلة | بــووز

العنصر متحدثا خلال الدورة الاستثنائية لحزب الحركة الشعبية..كنطالب من المجلس الوطني يعطيني التفويض للدخول في مشاورات الحكومة المقبلة

حافلة سياح لنقل الركاب تحترق في الطريق الرابط بين تطوان طنجة | زووم

حافلة سياح لنقل الركاب تحترق في الطريق الرابط بين تطوان طنجة

بالفيديو.. بعد الغاء حفل سعد لمجرد تم تحويله الى سجن | زووم

بالفيديو.. بعد الغاء حفل سعد لمجرد تم تحويله الى سجن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش : سألتقي بن كيران غدا ووزراء الأحرار أعطوا اكثر من غيرهم في الحكومة

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار

بالفيديو.. قصة مثيرة لطفلزوهري مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة | مجتمع

بالفيديو.. قصة مثيرة لطفل''زوهري'' مع الاختطاف بسبب أعمال السحر و الشعوذة

﻿ ﻿
اليوم 18:31 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى عزيز أخنوش بعد انتخابه على رأس الأحرار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.