عاجل:هزة أرضية بالحسيمة هذه قوتها + صور

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رصد المعهد الجيوغرافي الإسباني،اليوم السبت، هزة أرضية قبالة سواحل مدينة الحسيمة على الساعة الرابعة و النصف بقوة 3،5،درجة على سلم ريشتر.
و حدد المعهد الجيوغرافي الإسباني مركز الهزة في سواحل الحسيمة، وهي المنطقة التي عرفت السنة الماضية نشاطا زلزاليا كبيرا.
يشار إلى أن المنطقة شهدت الأسبوع الماضي، هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجات.
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