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أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 17:21 أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك
أخنوش يلتقي بنكيران بعد 48 ساعة من الآن لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة
من المرتقب أن يلتقي عزيز أخنوش برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، بعد 48 ساعة من الآن، للتشاور معه بخصوص تشكيل الحكومة، وذلك مباشرة بعد انتخابه اليوم السبت رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار.

شوف تيفي
من المرتقب أن يلتقي عزيز أخنوش برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، بعد 48 ساعة من الآن، للتشاور معه بخصوص تشكيل الحكومة، وذلك مباشرة بعد انتخابه اليوم السبت رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وطالب أخنوش، بعد انتخابه في المؤتمر الاستثنائي للحزب، من أعضاء المجلس السياسي للحزب بإعطائه تفويضا يسمح له بدخول المفاوضات مع عبد الإله بنكيران.
يذكر أن عزيز أخنوش انتخب رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حصوله على 1707 صوتا من أصل 1832 صوتا، مقابل 98 صوتا لمنافسه الوحيد رشيد الساسي، و 27 صوتا ملغاة.

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