رسميا : عزيز أخنوش رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية الأصوات بحضور شرفي لقيادة الإتحاد الدستوري

حصل عزيز أخنوش على 1707 صوت من المؤتمرين الذين بلغ عددهم 1832،ا فيما حاز منافسه رشيد السايسي 98 صوتا، وإلغاء 27 صوتا.

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حصل عزيز أخنوش على 1707 صوت من المؤتمرين الذين بلغ عددهم 1832،ا فيما حاز منافسه رشيد السايسي 98 صوتا، وإلغاء 27 صوتا.

وحسم المؤتمر الإستثنائي المنعقد في هذه الأثناء بالمركب الرياضي مولاي رشيد ببوزنيقة، في إسم عزيز أخنوش كرئيس جديد لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وحاز الرئيس الرابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، على 1707 صوت من عدد المؤتمرين الذين بلغ عددهم 1832 مؤتمرا فيما حصل منافسه رشيد الساسي 98 صوتا، وإلغاء 27 صوتا.

وجاء إعلان النتائج بعد عملية التصويت بحضور قيادة حزب الإتحاد الدستوري يتقدمهم الأمين العام محمد ساجد وبعض أعضاء المكتب السياسي.