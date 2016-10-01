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عاجل:شوفو شحال يقدر يغرم سعد لمجرد ديال لفلوس من بعد إلغاء سهرة قصر المؤتمرات بعد اعتقالو.
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 16:29 عاجل:شوفو شحال يقدر يغرم سعد لمجرد ديال لفلوس من بعد إلغاء سهرة قصر المؤتمرات بعد اعتقالو. | ثقافة و فنون
عاجل:شوفو شحال يقدر يغرم سعد لمجرد ديال لفلوس من بعد إلغاء سهرة قصر المؤتمرات بعد اعتقالو.
علمت شوف تيفي أن الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد الذي يقبع في السجن حاليا بسبب ما تعرض له من اعتقال بسبب قضية محاولة الاغتصاب ستعيد كافة الأموال التي توصلت بها سواء من عائدات التذاكر أو حقوق النقل

شوف تيفي
علمت شوف تيفي أن الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد الذي يقبع في السجن حاليا بسبب ما تعرض له من اعتقال بسبب قضية محاولة الاغتصاب ستعيد كافة الأموال التي توصلت بها سواء من عائدات التذاكر أو حقوق النقل التلفزي أو من طرف المستشهرين.
وذكرت مصادر متطابقة أن حجم خسائر الشركة المنظمة قد تصل إلى حوالي 5 ملايير سنتيم، وهو الشيء الذي قد يدفع بالشركة المنظمة إلى رفع دعوى قضائية ضد لمجرد بسبب ما تكبدته من خسائر مالية فادحة، من أجل إعادة ما تم صرفه على تفاصيل الحفل، إذا كان ذلك مدون في الشروط الجزائية للعقد الموقع.
وعلم من مصدر مطلع أن في مثل هذه الحالات التي تقع بين المنظمين والفنان المتعاقد معه قد يتم التوصل إلى حل وسط سواء عبر إرجاع الأموال التي خسرت في إطار المصاريف أوتنظيم حفل آخر في مكان آخر لا يتقاضى منه الفنان صاحب المشكلة شيئا إذا أراد تفادي المشاكل القضائية التي قد يطول أمدها وتبقى وصمة عار تلحق بالفنان والشركة على حد سواء.
وأضاف المصدر ذاته أنه من الممكن أن يكون قد نصب بعض لوبيات تنظيم الحفلات الكبرى فخا للشركة المنظمة والفنان معا من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد أولا من جهة إنهاء مسار لمجرد الذي وصل للعالمية وإنهاء مسار شركة لن يثق فيها أحد خلال المرحلة المقبلة خصوصا لو كان مسؤوليها من المغاربة، ودبروا فيلم الاحتجاز والاغتصاب بطرق سهلة قد يقع فيها أي شخص يراد التخلص منه حتى لو كان شخصية عامة.

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عاجل:شوفو شحال غادي يغرم سعد لمجرد ديال لفلوس من بعد إلغاء سهرة قصر المؤتمرات بعد اعتقالو

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