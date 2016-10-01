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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

الساسي يشتكي من غياب الديمقراطية وأخنوش لم تتجاوز كلمته ثماني دقائق
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 15:16 الساسي يشتكي من غياب الديمقراطية وأخنوش لم تتجاوز كلمته ثماني دقائق | بوليتيك
الساسي يشتكي من غياب الديمقراطية وأخنوش لم تتجاوز كلمته ثماني دقائق
اشتكى رشيد الساسي، المنافس الوحيد لعزيز أخنوش لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، من غياب الديمقراطية الداخلية في الحزب، وذلك خلال مداخلته أمام مؤتمري الحزب. واعتبر الساسي، الذي تحدث بإسهاب عن

شوف تيفي
اشتكى رشيد الساسي، المنافس الوحيد لعزيز أخنوش لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، من غياب الديمقراطية الداخلية في الحزب، وذلك خلال مداخلته أمام مؤتمري الحزب. واعتبر الساسي، الذي تحدث بإسهاب عن نتائج الحزب في الانتخابات الأخيرة وبعض الأمور المتعلقة بالقضية الأمازيغية، أن الحزب فشل في الانتخابات التشريعية. كما عبر عن امتعاضه من محاولة البعض تنصيب أخنوش رئيسا للحزب بالتصفيق، وانتقد عدم وجود شبيبة للحزب.

أما عزيز أخنوش، فلم تتجاوز كلمته ثماني دقائق، قال فيها إنه يراهن على خيار العمل الملتزم، واستخلاص العبر والدروس من السنوات الماضية، مؤكدا: "ألتزم شخصيا لصالح الحزب، وأنا مستعد نعطي وقتي ومجهودي، أنا مستعد ومحتاج كل واحد فيكم".

 

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