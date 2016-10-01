عاجل:فنانون مغاربة يصدمون لمجرد داخل زنزانته

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر فنية ، اليوم السبت، أن مجموعة من الفنانين المغاربة خصوصا منهم الذين عبروا عن تضامنهم مع الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية، خذلوه بعدما

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" من مصادر فنية ، اليوم السبت، أن مجموعة من الفنانين المغاربة خصوصا منهم الذين عبروا عن تضامنهم مع الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية، خذلوه بعدما وجه لهم مدير أعماله الدعوة للتضامن مع لمجرد بباريس .

وجاءت دعوة مدير أعمال لمجرد، لمجموعة من الفنانين المغاربة خصوصا منهم الشباب الذين أبانوا عن تعاطفهم مع زميلهم في المجال الفني.

و استغربت مصادرنا من رفض هؤلاء الفنانين دعوة مدير أعمال لمجرد الذي أعلن لهم أنه سيتكلف بجميع مصاريف تنقلهم.