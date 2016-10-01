من قلب الحدث : بدء التصويت على الربان الجديد لحزب الحمامة واخنوش مرشح فوق العادة رغم سقوط المنصة الرئيسية.

رغم كلمة رشيد الساسي المرشح الثاني في المؤتمر الإستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي طالب الحفاظ على ما تبقى من الديموقراطية الداخلية، أكد أغلب المؤتمرين التصويت على عزيز أخنوش كربان جديد

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رغم كلمة رشيد الساسي المرشح الثاني في المؤتمر الإستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي طالب الحفاظ على ما تبقى من الديموقراطية الداخلية، أكد أغلب المؤتمرين التصويت على عزيز أخنوش كربان جديد لحزب الحمامة بعد قبول إستقالة الرئيس السابق.

وإنطلق المؤتمر مباشرة بعد صعود عزيز أخنوش للمنصة الرئيسية التي سقط جزء منها بعد الحشود التي تبعت عزيز أخنوش سواء من الإعلاميين أو من الأمن الساهر على المؤتمر ، حيث لم تستطع المنصة الشرفية التي جلس فيها قياديو الحزب ومكتبه السياسي، الذي أجبروا على الهبوط للمقاعد الأمامية في القاعة المحتضنة للمؤتمر.

وطالب رشيد الساسي المنافس الثاني لعزيز أخنوش المؤتمرين الحفاظ على الديموقراطية الداخلية أو ما تبقى منها، مشددا على القيادة الجديدة العمل على إخراج "الشبيبة التجمعية" إلى الوجود مثل باقي التنظيمات السياسية في المغرب.

وأكد أغلب المؤتمرين الحاضرين أنهم سيصوتون على عزيز أخنوش معتبرينه رجل المرحلة بإمتياز بعد النتائج الإنتخابية الهزيلة التي حققها الحزب في إقتراع 7 أكتوبر.

وبدء المؤتمرون إختيار مرشحهم في هذه اللحظات، بعد تخصيص 12 صندوقا للإقتراع، عبر تخصيص صندوق لكل جهة.