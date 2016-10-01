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معلومات حصرية عن حياة بائع السمك الذي توفي بالحسيمة داخل شاحنة لنقل الأزبال
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 14:18 معلومات حصرية عن حياة بائع السمك الذي توفي بالحسيمة داخل شاحنة لنقل الأزبال | مجتمع
معلومات حصرية عن حياة بائع السمك الذي توفي بالحسيمة داخل شاحنة لنقل الأزبال
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية و خاصة عن بائع السمك الذي توفي ليلة الجمعة-السبت، داخل حاوية للأزبال، تفيد أن الراحل ''محسن فكري'' كان قيد حياته المعيل الأساسي لأسرته.

شوف تيفي: م غ
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية و خاصة عن بائع السمك الذي توفي ليلة الجمعة-السبت، داخل حاوية للأزبال، تفيد أن الراحل ''محسن فكري'' كان قيد حياته المعيل الأساسي لأسرته.

و حسب مصادرنا الخاصة، كان محسن يُساهم بشكل رئيسي في إعالة أسرته المكونة من والديه وإخوته، بعدما تقاعد والده عن العمل و الذي كان يعمل أستاذا بإحدى المدارس بإمزورن.
وتضيف ذات المصادر، أن الراحل الذي ارتمى في مشهد صادم داخل شاحنة لنقل الأزبال بعد مصادرة شحنته من أسماك ''أبوسيف'' المصطادة بطريقة غير قانونية، لاختراقها فترة الراحة البيولوجية، كان ينوي الزواج أواخر هذه السنة.


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