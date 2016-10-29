موقف طريف.. المنصة الرئيسية تسقط بعزيز أخنوش وبعض الصحفيين

موقف طريف ابتدأ به المؤتمر الذي يعقد في هذه الأثناء حزب التجمع الوطني للأحرار، في المركز الدولي للطفولة والتخييم ببوزنيقة.

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موقف طريف ابتدأ به المؤتمر الذي يعقد في هذه الأثناء حزب التجمع الوطني للأحرار، في المركز الدولي للطفولة والتخييم ببوزنيقة.

إذ مباشرة بعد صعود عزيز أخنوش، المنتظر أن يترأس الحزب بشكل رسمي خلال المؤتمر، إلى المنصة الرئيسية، هرول إليه عشرات من الصحفيين الذين يغطون المؤتمر، لالتقاط الصور للرئيس الجديد للحزب.. ولأن الحشد كبير، لم تتحمل المنصة الوزن الزائد، فسقطت من تحت أقدامهم، في مشهد طريف، وهو ما اضطر أخنوش وباقي قيادات الحزب إلى الجلوس في الصف الأمامي بجانب باقي المؤتمرين.

