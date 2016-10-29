بالصورة.. حجيب غادي يغني اليوم في نفس الكباريه بباريس للي سهر فيه سعد لمجرد نهار تعتاقل

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان الشعبي حجيب، سيحيي مساء اليوم (السبت) حفلا فنيا بالعاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا بـ''كباريه'' شهير يحمل إسم ''jet set''، يمتلكه

شوف تيفي:ماريا جعدود

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان الشعبي حجيب، سيحيي مساء اليوم (السبت) حفلا فنيا بالعاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا بـ''كباريه'' شهير يحمل إسم ''jet set''، يمتلكه رجل أعمال إيراني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها ''شوف تيفي'' إن هذا الكباريه الذي يستعد حجيب لتنشيط أجوائه اليوم، هو نفسه الذي احتفل فيه سعد لمجرد ليلة الثلاثاء الماضي رفقة صديقته التي اتهمته بـ''الاحتجاز والاغتصاب'' قبل اعتقاله صباح اليوم الموالي. وكان سعد لمجرد قد تم اعتقاله على خلفية التهمة المشار إليها بباريس، وجرت أولى جلسات محاكمته يوم أمس الجمعة، ليقرر المدعي العام الفرنسي رفض تمتيع ''المعلم'' بالسراح المؤقت الذي طالب به دفاعه، رغم تقديم كفالة.. هذا وتقرر إلغاء الحفل الذي كان سحييه سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس، بالنظر إلى وجوده رهن الاعتقال. في سياق متصل، رغم تصريح عدد من الفنانين المغاربة بأنهم سيحلقون صوب فرنسا لدعم زميلهم سعد لمجرد، إلى أنه لم يتوجه أحد إلى فرنسا إلى حدود الآن، ما عدا الفنان ''موس ماهر'' وحجيب الذي سيغني بالكباريه الذي تواجد فيه المعلم يوم اعتقاله.