مزوار : كنا ضحايا العمل الحكومي ووزراؤنا كانوا متميزين

يشرف صلاح الدين مزوار على أشغال المؤتمر الاستثنائي للحزب، المنعقد في هذه الأثناء، الذي يشهد تنافس مرشحين اثنين على تعويضه في رئاسة الحزب، وهما عزيز أخنوش ورشيد الساسي، عضو المجلس الوطني للتجمع

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يشرف صلاح الدين مزوار على أشغال المؤتمر الاستثنائي للحزب، المنعقد في هذه الأثناء، الذي يشهد تنافس مرشحين اثنين على تعويضه في رئاسة الحزب، وهما عزيز أخنوش ورشيد الساسي، عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار.

وقد دعا صلاح الدين مزوار مؤتمري حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته الافتتاحية، إلى قبول استقالته من الحزب، مؤكدا أن أول ضحية للعمل الحكومي، هو حزب ''الأحرار''، ''لأن قياداته اشتغلت على إنقاذ البلاد من تبعات الربيع العربي، وأيضا لملأ الفراغ الحكومي بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، فنسيت بذلك هذه القيادات هياكل الحزب ومكوناته''، حسب تعبيره.

كما أكد مزوار أن حصيلة وزراء حزبه في الحكومة جيدة، وكانوا متميزين، موضحا أن انسحاب الاستقلال من الحكومة أربك الميزانية وأخر خروجها، إلا أن تأثير ذلك لم يظهر بفضل كفاءة وزير الحزب، الذي ترأس وزارة الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.

كما لفت مزوار الانتباه إلى أنه كان هناك هجوما على الحزب وقيادييه، منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2015، موضحا ''أن الخطاب السياسي أصبح مشخصنا ويتسبب في صراعات وملاسنات''.



