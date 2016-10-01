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بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 13:19 مثير.. الشركة المنظمة لحفل لمجرد خسرات حوالي 5 مليار وها كيفاش | ثقافة و فنون
مثير.. الشركة المنظمة لحفل لمجرد خسرات حوالي 5 مليار وها كيفاش
هي خسارة فادحة تلك التي تكبدتها الشركة المنظمة لحفل الفنان سعد لمجرد والتي وصلت إلى حوالي خمسة ملايير سنتيم، بسبب إلغاء الحفل الذي كان مقررا تنظيمه مساء اليوم السبت بقصر المؤتمرات بباريس.

شوف تيفي

هي خسارة فادحة تلك التي تكبدتها الشركة المنظمة لحفل الفنان سعد لمجرد والتي وصلت إلى حوالي خمسة ملايير سنتيم، بسبب إلغاء الحفل الذي كان مقررا تنظيمه مساء اليوم السبت بقصر المؤتمرات بباريس.
وكشف مصدر مطلع أن حجم هذه الأموال التي خسرتها اللجنة المنظمة شاملة منها مداخيل بيع التذاكر وحقوق النقل التلفزي على أساس أن الحفل كان سينقل مباشرة على بعض القنوات التلفزية العربية الخاصة فضلا عن الدعم الذي قدمه المستشهرون للشركة المنظمة من أجل الماركوتينغ والإشهار لشعارات هذه الشركات المحتضنة لهذا الحفل الذي ألغي بصفة نهائية.
وجاء سبب هذه الخسارة الفادحة والخطيرة التي نزلت كالصاعقة على الشركة المنظمة بسبب تمديد مدة اعتقال نجم الأغنية الشبابية سعد لمجرد على خلفية قضية محاولات الاغتصاب والتعنيف والاحتجاز في حق صديقته الفرنسية وهي الواقعة التي عرفها فندق ماريوت شانزيليزيه بقلب العاصمة الفرنسية باريس.

 

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اللجنة المنظمة حفل سعد لمجرد اعتقال فندق اغتصاب تعنيف

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