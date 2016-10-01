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عاجل وبالفيديو: بعد إلغاء حفل سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس بعد سجنه..هذا ما قررته الشركة المسؤولة عن الحفل بخصوص التذاكر
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 12:50 عاجل وبالفيديو: بعد إلغاء حفل سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس بعد سجنه..هذا ما قررته الشركة المسؤولة عن الحفل بخصوص التذاكر | ثقافة و فنون
عاجل وبالفيديو: بعد إلغاء حفل سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس بعد سجنه..هذا ما قررته الشركة المسؤولة عن الحفل بخصوص التذاكر
علمت ''شوف تيفي''، الشركة المسؤولة عن تنظيم حفل الفنان المغربي سعد لمجرد الذي كان من المنتظر أن يحييه اليوم السبت بقصر المؤتمرات بباريس، أعلنت عن تعويض الجماهير التي اقتنت تذاكر الحفل مسبقا.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي''،أن الشركة المسؤولة عن تنظيم حفل الفنان المغربي سعد لمجرد الذي كان من المنتظر أن يحييه اليوم السبت بقصر المؤتمرات بباريس، أعلنت عن تعويض الجماهير التي اقتنت تذاكر الحفل مسبقا.

و قالت الشركة ،إن تعويض عشاق سعد لمجرد، سيكون أوتوماتيكيا خصوصا الذين اقتنوا التذاكر عبر الأنترنيت، دون أن توضح كيفية تعويض جمهور الفنان الشهير الذين اقتنوا التذاكر مباشرة من الشبابيك أو عبر نقط البيع التي خصصتها الشركة المنظمة للحفل الملغى.


و حسب مصادرنا، كان إعلان حفل سعد لمجرد الأول بفرنسا، قد لقي إقبالا كبيرا من طرف الجماهير المتتبعة لفن الأغنية الشبابية المغربية خصوصا منها الجالية المغربية المقيمة بعاصمة الأنوار.


هذا وكان الحفل الذي كان من المفروض أن يحييه الفنان المغربي سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس، ألغي رسميا اليوم السبت.

و يأتي هذا القرار بعدما لم يجد الساهرين على تنظيم، الحفل حلا بعد إيداع نجم الأغنية المغربية الشبابية السجن الفرنسي في قضية اتهامه فتاة بالاغتصاب.

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