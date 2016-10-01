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كل قيادات ''الأحرار'' حاضرة في يوم تنصيب أخنوش رئيسا للحزب
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 12:44 كل قيادات الأحرار حاضرة في يوم تنصيب أخنوش رئيسا للحزب | بوليتيك
كل قيادات ''الأحرار'' حاضرة في يوم تنصيب أخنوش رئيسا للحزب
يعرف مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد في هذه الأثناء، في المركز الدولي للطفولة والتخييم ببوزنيقة، حضور أبرز قيادات الحزب، دون استثناء، كأنس بيرو، الطالبي العلمي، منصف بلخياط...

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يعرف مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد في هذه الأثناء، في المركز الدولي للطفولة والتخييم ببوزنيقة، حضور أبرز قيادات الحزب، دون استثناء، كأنس بيرو، الطالبي العلمي، منصف بلخياط...
وبعد سماع آيات من القرآن الكريم، ابتدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس السابق للحزب، صلاح الدين مزوار، أسهب من خلالها في الحديث عن حصيلة الحزب في الحكومة السابقة، وكذا الحصيلة الحكومية بصفة عامة، كما قيّم حصيلة القطاعات الوزارية التي ترأسها وزراء التجمع الوطني للأحرار.

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شوف تيفي عزيز أخنوش التجمع الوطني للأحرار مؤتمر بوزنيقة

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