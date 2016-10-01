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عاجل:الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يأمر بفتح تحقيق في وفاة بائع السمك
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 11:46 عاجل:الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يأمر بفتح تحقيق في وفاة بائع السمك | بوليتيك
عاجل:الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يأمر بفتح تحقيق في وفاة بائع السمك
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بفتح تحقيق في وفاة شخص بالمدينة، مساء أمس الجمعة، بشاحنة لجمع النفايات.

شوف تيفي:و م ع

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بفتح تحقيق في وفاة شخص بالمدينة، مساء أمس الجمعة، بشاحنة لجمع النفايات.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم السبت، أنه عهد بإجراء التحقيق في وفاة المسمى قيد حياته (محسن ف.ب)، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.


وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة قد أوضحت، في بلاغ، أن هذه الشاحنة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.

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