إنطلاق مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار وسط حضور كثيف لإنتخاب رئيس جديد

وسط حضور لقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، يشهد في هذه اللحظات المركز الدولي للطفولة والتخييم ببوزنيقة توافد المؤتمرين الممثلين لإثني عشر جهة للتصويت على الرئيس الجديد للحزب خلفا لصلاح الدين

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وسط حضور لقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، يشهد في هذه اللحظات المركز الدولي للطفولة والتخييم ببوزنيقة توافد المؤتمرين الممثلين لإثني عشر جهة للتصويت على الرئيس الجديد للحزب خلفا لصلاح الدين مزوار.

وخصصت اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر، رواقا خاصا لكل جهة لتسجيل المؤتمرين عنها، حيث حج للمركز الدولي عدد كبير من المؤتمرين وسط توقعات بحضور حوالي 3000مؤتمر.

ونظم بعض ممثلي شبيبة الحزب بالجهات الإتني عشر حلقة نقاش، يطالبون من خلالها إخراج قانون أساسي، خاص بها مثل جميع شبيبات الأحزاب السياسية بالمغرب.





