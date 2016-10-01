انتحار شابة حامل شنقا باقليم الفقيه بنصالح

اهتزت ساكنة إقليم الفقيه بنصالح على وقع خبر انتحار فتاة شابة حامل في شهرها الثالث شنقا،وأفادت مصادر محلية أن الهالكة قيد حياتها كانت متزوجة بمهاجر إيطالي لمدة قليلة، لتقرر وضع حدِِ لحياتها.

شوف تيفي

اهتزت ساكنة إقليم الفقيه بنصالح على وقع خبر انتحار فتاة شابة حامل في شهرها الثالث شنقا،وأفادت مصادر محلية أن الهالكة قيد حياتها كانت متزوجة بمهاجر إيطالي لمدة قليلة، لتقرر وضع حدِِ لحياتها.

وبهذا فقد حلت العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية لفتح تحقيق معمق في ظروف الإنتحار حيث ولحدود الساعة لازالت أسباب ودواعي إقدام الضحية على هذا الفعل مجهول.