عاجل ورسميا: إلغاء حفل سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس بعد سجنه

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن إدارة الحفل الذي كان من المفروض أن يحييه الفنان المغربي سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس، ألغي رسميا اليوم السبت.

شوف تيفي

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن إدارة الحفل الذي كان من المفروض أن يحييه الفنان المغربي سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس، ألغي رسميا اليوم السبت.

و يأتي هذا القرار بعدما لم يجد الساهرين على تنظيم ، الحفل حلا بعد إيداع نجم الأغنية المغربية الشبابية السجن الفرنسي في قضية اتهامه فتاة بالاغتصاب.

و ارتباطا بالقضية، كان محامو المغني المغربي ، سعد لمجرد، قد استأنفوا الحكم بعدما وجهت له التهمة الجمعة بباريس ، وأودع السجن، للاشتباه في تورطه في قضية ''عنف جنسي'' .

وشددوا أيضا على ان الاستئناف الذي تم التقدم به يتعين النظر فيه يوم الاثنين من قبل محكمة الاستئناف والبت فيه خلال اجل 15 يوما، مؤكدين ثقتهم في القضاء الفرنسي.

وكان المغني المغربي قد اعتقل يوم الأربعاء ووضع رهن الحراسة النظرية ، عقب شكاية تقدمت بها سيدة متهمة إياه ب''العنف الجنسي ''.





