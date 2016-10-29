بالصورة... بعد وفاة بائع السمك بطريقة صادمة بالحسمية.. فايسبوكيون يطلقون حملة كلنا فكري

أطلق فايسبوكيون اليوم السبت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع م.فكري الشاب الذي قتل أمس الجمعة، عقب إلقائه بنفسه داخل معصرة شاحنة لجمع النفايات.

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أطلق فايسبوكيون اليوم السبت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع م.فكري الشاب الذي قتل أمس الجمعة، عقب إلقائه بنفسه داخل معصرة شاحنة لجمع النفايات.

وطالب مطلقو هذه الحملة السلطات وعلى رأسها وزارة الداخلية بالتعامل بحزم في قضية فكري ومحاسبة المسؤولين المباشرين في مقتله بطريقة صادمة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الحسمية اهتزت على وقع فاجعة حقيقية، عقب وفاة البائع المتجول م. فكري الذي قام بإنهاء حياته حينما رمى بنفسه إلى معصرة الشاحنة مباشرة بعد قيام القوات العمومية بحجز سلعته ررميها في الشاحنة.