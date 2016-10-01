مثير..نايضة في الحسيمة بسبب مقتل بائع السمك داخل معصرة شاحنة الأزبال.. وها شنو دارو الناس وها المسؤلين اللي تحاوروا معاهم+فيديوهات

نزلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى الشارع بمدينة الحسمية، للاحتجاج على خلفية فاجعة مقتل بائع سمك متجول، ألقى بنفسه داخل معصرة شاحنة خاصة بجمع الأزبال عقب حجز

"شوف تيفي"

نزلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى الشارع بمدينة الحسمية، للاحتجاج على خلفية فاجعة مقتل بائع سمك متجول، ألقى بنفسه داخل معصرة شاحنة خاصة بجمع الأزبال عقب حجز بضاعته.

ومباشرة بعد انطلاق الاحتجاجات، قام كل من عامل إقليم الحسيمة، والوكيل العام للملك بإستئتافية الحسيمة، حوالي الساعة الثالثة صباحا، بالدخول في حوار جدي مع المواطنين المحتجين موضحين لهم بأنه تم فتح تحقيق شفاف للكشف عن ظروف وملابسات وقوع الحادث.

وتجمع العشرات من المتظاهرين أمام مقر المنطقة الأمنية بمدينة الحسيمة، طالبوا خلالها السلطات بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن وقوع الحادث المؤلم المذكور .

وكان محمد حصاد وزير الداخلية قد أمر بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة شخص، أمس الجمعة بالحسيمة، إثر إصابته بآلية الضغط المتواجدة بشاحنة لنقل النفايات.