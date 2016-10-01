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بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 09:16 عاجل:حصاد يأمر بفتح تحقيق في قضية وفاة بائع السمك | بوليتيك
عاجل:حصاد يأمر بفتح تحقيق في قضية وفاة بائع السمك
أمر وزير الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة شخص، أمس الجمعة بالحسيمة، إثر إصابته بآلية الضغط المتواجدة بشاحنة لنقل النفايات.

شوف تيفي

أمر وزير الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة شخص، أمس الجمعة بالحسيمة، إثر إصابته بآلية الضغط المتواجدة بشاحنة لنقل النفايات.

وأوضحت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، في بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.

و كان بائع للأسماك توفي بشاحنة لنقل النفايات مساء الجمعة نتيجة ''للضغط'' الذي تعرض إليه من قبل آلة تدوير النفايات بالشاحنة المخصصة لنقلها من شوارع وأزقة المدينة نحو المطرح البلدي.

من جانبها أوضحت مصادر خاصة لشوف تيفي ، أن الساكنة خرجت للاحتجاج بالمكان الذي شهد وفاة بائع الأسماك، الذي لم يستسغ حجز أسماكه من قبل السلطات ورميها في شاحنة النفايات للتخلص منها.

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عاجل:حصاد يأمر بفتح تحقيق في قضية وفاة بائع السمك

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