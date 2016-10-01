عاجل..هذا أول مسؤول تم الإطاحة به بسبب مقتل بائع السمك داخل معصرة شاحنة لرمي الأزبال

كشف محمد زهر عامل إقليم عمالة الحسمية، بأنه قد تم إيقاف مندوب الصيد البحري بمدينة الحسيمة عن العمل وتعويضه بمندوب بالنيابة سيبدأ عمله اليوم السبت، وذلك على خلفية مقتل بائع متجول للسمك قام برمي

"شوف تيفي"

كشف محمد زهر عامل إقليم عمالة الحسمية، بأنه قد تم إيقاف مندوب الصيد البحري بمدينة الحسيمة عن العمل وتعويضه بمندوب بالنيابة سيبدأ عمله اليوم السبت، وذلك على خلفية مقتل بائع متجول للسمك قام برمي نفسه داخل معصرة شاحنة لرمي الأزبال احتجاجا على مصادرة القوات العمومية لسلعته.

وأكد عامل عاصمة الريف أن السلطات، قررت فتح تحقيق شفاف للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث المؤلم الذي هز مدينة الحسيمة ليلة أمس الجمعة.

وكان وزير الداخلية، قد أمر مباشرة بعد وقوع الحادث الذي شغل الرأي العام المغربي بفتح تحقيق فوري لمعربة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.