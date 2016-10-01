عاجل : وفاة بائع للسمك بشاحنة لنقل النفايات بالحسيمة

كشفت مصادر مطلعة أن بائع للأسماك توفي بشاحنة لنقل النفايات مساء اليوم الجمعة نتيجة ''للضغط'' الذي تعرض إليه من قبل آلة تدوير النفايات بالشاحنة المخصصة لنقلها من شوارع وأزقة المدينة نحو المطرح البلدي.

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كشفت مصادر مطلعة أن بائع للأسماك توفي بشاحنة لنقل النفايات مساء اليوم الجمعة نتيجة "للضغط" الذي تعرض إليه من قبل آلة تدوير النفايات بالشاحنة المخصصة لنقلها من شوارع وأزقة المدينة نحو المطرح البلدي.

وأوضحت ذات المصادر، أن الساكنة مازالت تحتج في هذه اللحظات بالمكان الذي شهد وفاة بائع الأسماك، الذي لم يستسغ حجز أسماكه من قبل السلطات ورميها في شاحنة النفايات للتخلص منها.

وأضافت ذات المصادر، أن حالة من الغضب بين شباب المدينة الذين يقطنون بالقرب من الحادث بعد تنظيم وقفة إحتجاجية تطالب بحضور سلطات الإقليم.