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خطير.. فرنسي نصب على 100 ضحية بمساعدة مغربي وهذه هي التفاصيل المثيرة
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 02:10 خطير.. فرنسي نصب على 100 ضحية بمساعدة مغربي وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
خطير.. فرنسي نصب على 100 ضحية بمساعدة مغربي وهذه هي التفاصيل المثيرة
علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء تمكنت من إيقاف مواطن فرنسي، يبلغ من العمر 39 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على أكثر من 100 ضحية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء تمكنت من إيقاف مواطن فرنسي، يبلغ من العمر 39 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على أكثر من 100 ضحية.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيه يسير مركزا للنداء بمدينة الدار البيضاء، ويوجد حاليا في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، حيث كان قد نشر إعلانا احتياليا على موقع إلكتروني متخصص في الإشهار والتسويق، يتضمن عرضا وهميا بتوفير فرص عمل وتكوين متخصص، شريطة تقديم المرشحين لمبلغ مالي قدره 500 درهم كواجبات لصندوق الضمان الاجتماعي.

وقد بلغ عدد الضحايا الذين استمعت لهم مصالح الأمن 100 ضحية، والذين أكدوا أنهم قدموا مبلغ الاتفاق، وقاموا بتعبئة استمارة معلومات منحتها لهم الشركة التي يسيرها المشتبه فيه، لكنهم لم يحصلوا في المقابل على مناصب العمل.

المثير في الأمر أن مصالح الأمن أوقفت مغربيا في إطار نفس القضية أحد مستخدمي مركز النداء، وذلك للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الرئيسي ومساعده لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

 

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اعتقال نصب الحراسة النظرية الأمن فرنسي ضحية

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