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أول نقابة تتضامن مع لمجرد في محنته بفرنسا
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 02:06 أول نقابة تتضامن مع لمجرد في محنته بفرنسا | ثقافة و فنون
أول نقابة تتضامن مع لمجرد في محنته بفرنسا
أعلنت النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية تضامنها المطلق مع الفنان سعد المجردالمعتقل بفرنسا على خلفية قضية محاولة اغتصاب صديقته.

شوف تيفي: ع.س

 

أعلنت النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية تضامنها المطلق مع الفنان سعد المجردالمعتقل بفرنسا على خلفية قضية محاولة اغتصاب صديقته.

وطالبت النقابة من خلال رئيسها توفيق عمور كافة الجهات المعنية والمسؤولة بالتدخل الفوري لمعرفة حقيقة هذا الاتهام الشنيع الذي يستهدف بالتأكيد سمعة الفنان سعد ويجري في اتجاه توفير المسببات التي من شأنها إلغاء حفل باريس ولو على حساب اسمه وسمعته حسب النقابة.

وكيفما كان الحال والتكييف القانوني لهذا المشكل، اعتبر توفيق عمور رئيس النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية أن المساس بسمعة الفنان سعد لمجرد يعتبر مساسا بكل الفنانين المغاربة وتعلن تضامنها المعنوي معه من خلال أي مقترح تقدمه وترتئيه أسرة الفنان للوقوف معه في محنته العصيبة، كما طالبت كافة الفعاليات النقابية الفنية المغربية بتوحيد هذا الدعم فيما بينها لصالح سعد لمجرد .

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سعد لمجرد اغتصاب تضامن فن المغرب نقابة باريس لمعلم

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