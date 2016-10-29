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عاجل وبالصور : إحتجاجات بالحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه بشاحنة للأزبال
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 01:29 عاجل وبالصور : إحتجاجات بالحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه بشاحنة للأزبال | مجتمع
عاجل وبالصور : إحتجاجات بالحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه بشاحنة للأزبال
كشف شهود عيان في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن إحتجاجات في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة مطالبة بتدخل سلطات إقليم الحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه مساء اليوم بشاحنة لنقل النفايات التي تحمل صناديق من

شوف تيفي


كشف شهود عيان في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن إحتجاجات في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة مطالبة بتدخل سلطات إقليم الحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه مساء اليوم بشاحنة لنقل النفايات التي تحمل صناديق من الأسماك تعود للضحية تم التخلص منها بعد حجزها لكونها فاسدة.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية تم نقله نحو المستشفى، لكن الحادثة دفعت بالسكان والمارة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام شاحنة النفايات، تطالب بقدوم مسؤولي إقليم الحسيمة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الخبر الذي إنتشر على الفايسبوك بوفاة بائع السمك لم يتحقق منه لحد الان، لكنه تعرض لحادث خطير لكون شاحنة النفايات تتوفر على الة حادة لتدوير النفايات.

من جهة ثانية، قالت مصادر أخرى، أن السلطات المختصة بمدينة الحسيمة قامت بحجز سيارة من نوع مرسديس 207 يشتغل صاحبها في نقل السمك وقد تم التخلص من السمك المحجوز عن طريق رميه في شاحنة الأزبال، لكن صاحب السمك قام برمي نفسه وسط الشاحنة التي تحمل السمك المحجوز الذي تقارب قيمته 12 مليون سنتيم.

 

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الحسيمة الأزبال الأسماكالنفايات الضحية شوف تيفي

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