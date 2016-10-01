 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : وفاة بائع للسمك بشاحنة لنقل النفايات بالحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل : وفاة بائع للسمك بشاحنة لنقل النفايات بالحسيمة

خطير.. فرنسي نصب على 100 ضحية بمساعدة مغربي وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

خطير.. فرنسي نصب على 100 ضحية بمساعدة مغربي وهذه هي التفاصيل المثيرة

أول نقابة تتضامن مع لمجرد في محنته بفرنسا | ثقافة و فنون

أول نقابة تتضامن مع لمجرد في محنته بفرنسا

عاجل وبالصور : إحتجاجات بالحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه بشاحنة للأزبال | مجتمع

عاجل وبالصور : إحتجاجات بالحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه بشاحنة للأزبال

بالفيديو.. ميادة الحناوي تفجرها.. ها أشنو قالت على بشار الأسد ولي معجبوش يضرب راسو مع الحيط | بوليتيك

بالفيديو.. ميادة الحناوي تفجرها.. ها أشنو قالت على بشار الأسد ولي معجبوش يضرب راسو مع الحيط

شاب عشريني تلاح من السطح وها شنو وقع ليه ! | حوادث و حقوق

شاب عشريني تلاح من السطح وها شنو وقع ليه !

تلاميذ ثانوية الخوارزمي بآسفي يحتجون ضد تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية | مجتمع

تلاميذ ثانوية الخوارزمي بآسفي يحتجون ضد تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية

بالفيديو.. أسرة مغربية من ميدلت وجدت الدود في الدقيق المدعم فارينا.. | مجتمع

بالفيديو.. أسرة مغربية من ميدلت وجدت الدود في الدقيق المدعم ''فارينا''..

مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط | بوليتيك

مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بالفيديو.. ميادة الحناوي تفجرها.. ها أشنو قالت على بشار الأسد ولي معجبوش يضرب راسو مع الحيط
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 01:17 بالفيديو.. ميادة الحناوي تفجرها.. ها أشنو قالت على بشار الأسد ولي معجبوش يضرب راسو مع الحيط | بوليتيك
بالفيديو.. ميادة الحناوي تفجرها.. ها أشنو قالت على بشار الأسد ولي معجبوش يضرب راسو مع الحيط
يبدو أن ميادة الحناوي الفنانة السورية المحبوبة وصاحبة الصوت القوي خرجات من الروندا ديالها وتحدثت أخيرا عن رأيها في بشار الأسد والوضع في سوريا.

شوف تيفي

يبدو أن ميادة الحناوي الفنانة السورية المحبوبة وصاحبة الصوت القوي خرجات من الروندا ديالها وتحدثت أخيرا عن رأيها في بشار الأسد والوضع في سوريا.

ميادة قالت في برنامج مصري حلت ضيفة عليه أنها تحب بلدها وهذا جميل لكن المثير في الأمر أنها قالت أنها تحب بشار الأسد ولي معجبوش يخبط راسو مع الحيط.

صاحبة أغنية "أنا بعشقك" غنت أغنيتها للأسد وجددت الولاء، وكشفت على أنها تعيش في سوريا وأن ما يسوقه الإعلام عن بلدها فيه تضخيم وأن الحقيقة غير ذلك لأن سوريا ليست كلها بؤر توثر لكن هناك بعض المناطق فقط هي التي تعرف توثرا وأن سوريا جريحة الآن وهي لن تتركها.

ميادة الحناوي جات كود وكشفت عن رأيها في الوضع السوري عكس فنانين آخرين، ولم تخف أن تفقد جمهورا عريضا في باقي الأوطان قائلة لي معجبوش يخبط راسو في الحيط.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ميادة الحناوي سوريا مصر أوطان بشار الأسد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط | بوليتيك

مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط

10 آلاف إطار يعتصمون بجامع الفنا بمراكش من أجل التوظيف ويتوعدون بالتصعيد | بوليتيك

10 آلاف إطار يعتصمون بجامع الفنا بمراكش من أجل التوظيف ويتوعدون بالتصعيد

بالفيديو سعيد أمسكان : 600عضو سيحضرون المجلس الوطني للحركة الشعبية وقرار الدخول إلى الحكومة لن يكون عبر التصويت | بوليتيك

بالفيديو سعيد أمسكان : 600عضو سيحضرون المجلس الوطني للحركة الشعبية وقرار الدخول إلى الحكومة لن يكون عبر التصويت

بالفيديو..الرميد يشرف على إطلاق تقنية ربط جلسات المحاكمة من السجن بالفيديو بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

بالفيديو..الرميد يشرف على إطلاق تقنية ربط جلسات المحاكمة من السجن بالفيديو بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كيف يتم تدريب فرق النخبة الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لكبار ضيوف مؤتمر المناخ | قنوات أخرى
منذ 58 دقيقة

كيف يتم تدريب فرق النخبة الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لكبار ضيوف مؤتمر المناخ

سعيد الناصري بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب:سعد كبر و تربا معانا و حتا أنا داز عليا هاذ المشكل | خارج البلاطو

سعيد الناصري بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب:سعد كبر و تربا معانا و حتا أنا داز عليا هاذ المشكل

مع الراقي:شوفو أضرار العين الحاسدة أشنو كادير | مع الراقي

مع الراقي:شوفو أضرار العين الحاسدة أشنو كادير

فضيحة بمستشفى بوافي بالبيضاء.. قالت لينا sage femme عطيني لفلوس ونولد مرتك و منين رفضنا شوفو الفضيحة لي دارو لولدي..فيناهما المسؤولين | بــووز

فضيحة بمستشفى بوافي بالبيضاء.. قالت لينا sage femme عطيني لفلوس ونولد مرتك و منين رفضنا شوفو الفضيحة لي دارو لولدي..فيناهما المسؤولين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : وفاة بائع للسمك بشاحنة لنقل النفايات بالحسيمة | حوادث و حقوق
منذ 42 دقيقة

عاجل : وفاة بائع للسمك بشاحنة لنقل النفايات بالحسيمة

خطير.. فرنسي نصب على 100 ضحية بمساعدة مغربي وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

خطير.. فرنسي نصب على 100 ضحية بمساعدة مغربي وهذه هي التفاصيل المثيرة

أول نقابة تتضامن مع لمجرد في محنته بفرنسا | ثقافة و فنون

أول نقابة تتضامن مع لمجرد في محنته بفرنسا

عاجل وبالصور : إحتجاجات بالحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه بشاحنة للأزبال | مجتمع

عاجل وبالصور : إحتجاجات بالحسيمة بعد رمي بائع للأسماك نفسه بشاحنة للأزبال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.