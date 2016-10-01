بالفيديو.. ميادة الحناوي تفجرها.. ها أشنو قالت على بشار الأسد ولي معجبوش يضرب راسو مع الحيط

يبدو أن ميادة الحناوي الفنانة السورية المحبوبة وصاحبة الصوت القوي خرجات من الروندا ديالها وتحدثت أخيرا عن رأيها في بشار الأسد والوضع في سوريا.

شوف تيفي

يبدو أن ميادة الحناوي الفنانة السورية المحبوبة وصاحبة الصوت القوي خرجات من الروندا ديالها وتحدثت أخيرا عن رأيها في بشار الأسد والوضع في سوريا.

ميادة قالت في برنامج مصري حلت ضيفة عليه أنها تحب بلدها وهذا جميل لكن المثير في الأمر أنها قالت أنها تحب بشار الأسد ولي معجبوش يخبط راسو مع الحيط.

صاحبة أغنية "أنا بعشقك" غنت أغنيتها للأسد وجددت الولاء، وكشفت على أنها تعيش في سوريا وأن ما يسوقه الإعلام عن بلدها فيه تضخيم وأن الحقيقة غير ذلك لأن سوريا ليست كلها بؤر توثر لكن هناك بعض المناطق فقط هي التي تعرف توثرا وأن سوريا جريحة الآن وهي لن تتركها.

ميادة الحناوي جات كود وكشفت عن رأيها في الوضع السوري عكس فنانين آخرين، ولم تخف أن تفقد جمهورا عريضا في باقي الأوطان قائلة لي معجبوش يخبط راسو في الحيط.