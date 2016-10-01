شاب عشريني تلاح من السطح وها شنو وقع ليه !

مازالت ظاهرة الانتحار تسود في مختلف المدن المغربية، حيث عرفت هذه الظاهرة تنامي خلال الفترة الأخيرة.

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مازالت ظاهرة الانتحار تسود في مختلف المدن المغربية، حيث عرفت هذه الظاهرة تنامي خلال الفترة الأخيرة.

فبعد حادث طفل بوطويل أقدم شاب عشريني بطنجة على رمي نفسه أمس الخميس من منزل مجاور لمنزل أسرة الضحية حسب مصادر محلية.

وأضاف المصدر ذاته أن الشاب قاد فارق الحياة، وقد فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب إقدامه على الانتحار بتلك الطريقة المهولة.