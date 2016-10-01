تلاميذ ثانوية الخوارزمي بآسفي يحتجون ضد تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية

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مازال تلاميذ ثانوية الخوارزمي، بمدينة آسفي، مصرين على مواصلة الاحتجاج ضد بلاغ وزارة التربية والتعليم، القاضي بتدريس كل من مادتي الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.
وقد أكد التلاميذ أنهم نظموا وقفة احتجاجية صبيحة يوم 26 أكتوبر 2016، أمام النيابة التعليمية في المدينة، لأن القرار خرج دون سابق إنذار، كما يقولون.
ولفت التلاميذ إلى أن وقفتهم الاحتجاجية الأولى التي نظموها، لم تجد ما يكفي من الآذان الصاغية، لذلك قرر التلاميذ تنظيم وقفة ثانية ستكون بتنسيق مع الإعلام، الذي يطالبون بحضوره لتسليط الضوء على تبعات قرار الوزارة على مستقبلهم الدراسي.
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