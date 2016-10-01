بالفيديو.. أسرة مغربية من ميدلت وجدت الدود في الدقيق المدعم ''فارينا''..

لم يعلم عبد القادر، رب أسرة مكونة من خمسة أفراد، أن رحلته الطويلة النفس للحصول على دقيق مدعم (فارينة)، ستنتهي بمشهد مقزز، يعكس قيمة تلك الأسر الفقيرة الباحثة عن لقمة العيش لدى مسؤولي مدينة ميدلت،

شوف تيفي



لم يعلم عبد القادر، رب أسرة مكونة من خمسة أفراد، أن رحلته الطويلة النفس للحصول على دقيق مدعم (فارينة)، ستنتهي بمشهد مقزز، يعكس قيمة تلك الأسر الفقيرة الباحثة عن لقمة العيش لدى مسؤولي مدينة ميدلت، التي تتوفر على أكبر مطحنة في المنطقة.

إذ تبدأ رحلة البحث عن كيس من الدقيق المدعم، بالحصول أولا على "البون" من عند عون السلطة "المقدم"، وإلا فيلزم الذهاب إلى الملعب البلدي لميدلت، صباح كل يوم خميس، والاصطفاف مع الباحثين عن "البون العجيب"، في يوم تصطف فيه جحافل من النساء والرجال من كل الأعمار، وانتظار فرصة الحصول على "البون".

"عبد القادر" مياوم، يبحث عن الشغل في الأعمال الموسمية (جني التفاح، البطاطس...)، ليعيل عائلة تتجاوز سبعة أفراد. وقد كان محظوظا عندما حصل على "بون" من عون السلطة، عندما تحصّل على ثمنه الذي يساوي مائة درهم، وذهب إلى البقال (صاحب الكوطا)، المتخصص في توزيع هذا النوع من الدقيق.

المفاجأة، كما يظهر في الفيديو، هي أنه عندما أسرعت زوجته لفتح الكيس، وجدت فيه ديدانا تزحف وسط الطحين !!



