مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط

كشف أحمد قذاف الدم الصديق المقرب من الرئيس الليبي المقتول معمر القذافي أن ما راج حول واقعة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بقمة الرباط من طرف القذافي غير صحيحة وأن الرئيس الليبي الراحل لا

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كشف أحمد قذاف الدم الصديق المقرب من الرئيس الليبي المقتول معمر القذافي أن ما راج حول واقعة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بقمة الرباط من طرف القذافي غير صحيحة وأن الرئيس الليبي الراحل لا يغدر ولا يخون ولا يخادع.

وأضاف قذاف الدم في معرض حديثه اليوم في برنامج "الذاكرة السياسية" على قناة العربية أن القذافي عندما عادى أمريكا هاجمها بوضوح، وعندما عادى بريطانيا قال لها أن لكل دولة جراحاتها وأضاف"عندئذ حرضنا الجيش الإيلندي والجيش السكوتلاندي على بريطانيا كما كانت تحرض علينا بريطانيا في ذلك الوقت"، لهذا فالقذافي حسب قول المتحدث بعيد عن الخداع والمكر.