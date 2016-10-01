مثير.. معلم سكر ونوضها في الشارع العام وها أشنو وقع ليه

الشراب الغدار غدر بالكثيرين وتسبب لهم في دخول السجن أو دفع غرامات من أجل نيل الحرية بعد الوقوع في يد الشرطة، وذلك بالفعل ما وقع لمعلم بمدينة بوجدور مساء أمس.

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الشراب الغدار غدر بالكثيرين وتسبب لهم في دخول السجن أو دفع غرامات من أجل نيل الحرية بعد الوقوع في يد الشرطة، وذلك بالفعل ما وقع لمعلم بمدينة بوجدور مساء أمس.

وكشفت مصادر محلية أن المعلم كان في حالة سكر طافح ونوضها في الشارع العام، لكن مكالمة أحد المتواجدين بعين المكان لمصالح الأمن كانت كافية للحد من المصائب التي كان من الممكن أن تقع بسبب المعلم الذي يوجد رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة المختصة بتهمة السكر العلني وإثارة الفوضى في الشارع العام.