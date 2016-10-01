10 آلاف إطار يعتصمون بجامع الفنا بمراكش من أجل التوظيف ويتوعدون بالتصعيد

يعتزم خريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي، تنظيم مسيرة وطنية بمراكش غدا السبت، إستعدادا للإعتصام في جامع الفنا يومي الأحد والإثنين المقبلين مع إمكانية التمديد.

شوف تيفي

يعتزم خريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي، تنظيم مسيرة وطنية بمراكش غدا السبت، إستعدادا للإعتصام في جامع الفنا يومي الأحد والإثنين المقبلين مع إمكانية التمديد.

وأوضحت مصادر من داخل لجنة الإعلام والتواصل ل 10 آلاف إطار تربوي، أن خطوة المسيرة والإعتصام بمراكش، جاءت بإجماع أعضاء المجلس الوطني الذي يمثل كافة الأطر التربوية، التي تطالب بالإدماج الفوري لهم بالوظيفة العمومية، خاصة بقطاع التربية والتكوين الذي يعرف نقصا مهولا.



وتاتي الخطوة التصعيدية حسب بلاغ للمجلس الوطني، ضمن برنامج الأطر النضالي الحادي عشر، حيث ستنطلق غدا السبت على الساعة الرابعة مساءا مسيرة إحتجاجية أسموها "مسيرة النصر"، يليها إعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد إبتداءا من يوم الأحد.

ويحمل 10 الاف إطار الحكومة كامل المسؤولية في العطالة التي يعيشون فيها بعد تنصل القطاع الخاص من الإتفاقية المبرمة مع الحكومة، ما دفعهم إلى التصعيد للمطالبة بإدماجهم في قطاع التربية والتكوين الذي يعيش أزمة كبيرة، بفعل الإكتظاظ الذي حقق أرقاما جديدة في الموسم الدراسي الحالي.





