شاب هدد صحفي بالقتل، وها أشنو وقع ليه

أفاد مصدر أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة أوقفت يوم أمس الخميس شخصا من ذوي السوابق القضائية في السرقة وإصدار شيكات بدون رصيد، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه

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أفاد مصدر أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة أوقفت يوم أمس الخميس شخصا من ذوي السوابق القضائية في السرقة وإصدار شيكات بدون رصيد، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بالقتل.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه الذي جرى توقيفه بمدينة مارتيل، كان قد وجه يوم الأحد المنصرم تهديدات بالقتل للصحفي عبد الكريم لقمش، وذلك على خلفية نشره لمقال بإحدى الجرائد الوطنية.

وأشار المصدر أن المشتبه فيه وضع تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.