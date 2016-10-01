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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بالفيديو سعيد أمسكان : 600عضو سيحضرون المجلس الوطني للحركة الشعبية وقرار الدخول إلى الحكومة لن يكون عبر التصويت
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 00:41 بالفيديو سعيد أمسكان : 600عضو سيحضرون المجلس الوطني للحركة الشعبية وقرار الدخول إلى الحكومة لن يكون عبر التصويت | بوليتيك
بالفيديو سعيد أمسكان : 600عضو سيحضرون المجلس الوطني للحركة الشعبية وقرار الدخول إلى الحكومة لن يكون عبر التصويت
صرح سعيد أمسكان القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن عدد الحاضرين للمجلس الوطني المرتقب غدا صباحا سيتجاوز 600 عضو، موضحا أنه ''لن يتم اللجوء إلى التصويت وإنما للمناقشة عبر إعطاء الكلمة لكل من طلبها من

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صرح سعيد أمسكان القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن عدد الحاضرين للمجلس الوطني المرتقب غدا صباحا سيتجاوز 600 عضو، موضحا أنه "لن يتم اللجوء إلى التصويت وإنما للمناقشة عبر إعطاء الكلمة لكل من طلبها من الأعضاء".

وأضاف أمسكان، أن المكتب السياسي سيبني موقفه للمشاركة في الحكومة بناءا على التوجه العام لأعضاء المجلس الوطني، حيث أن المكتب السياسي سيجتمع ليناقش مداخلات أعضاء المجلس الذين سيأخذون الكلمة، ويصدر القرار.

وأكد سعيد أمسكان، أن القانون الأساسي المصادق عليه من طرف مؤتمر الحركة الشعبية، أعطى مجموعة من الإختصاصات للمجلس الوطني من بينها المشاركة في الحكومة، موضحا أن المجلس الوطني هو سيد نفسه وأن المكتب السياسي يشتغل بناءا على توجيهات المجلس الوطني.

وكشف سعيد أمسكان، أن النقاش الدائر حول الحقائب الوزارية والوزراء الذين سيمثلون الحزب في الحكومة سابق لأوانه، حيث أن هناك مساطر ولقاءات ومشاورات عديدة تسبق الإعلان عن الأسماء.


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