ياسين أحجام يتضامن مع عائلة لمجرد وها أشنوا قال على سعد

مازالت تتقاطر عبارات التضامن والتآزر من طرف الجسم الفني المغربي مع الفنان سعد لمجرد المعتقل حاليا بأحد الدوائر الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس.

شوف تيفي: ع.س

مازالت تتقاطر عبارات التضامن والتآزر من طرف الجسم الفني المغربي مع الفنان سعد لمجرد المعتقل حاليا بأحد الدوائر الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال ياسين أحجام من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك "أشتم رائحة فخ تم نصبه باحترافية عالية لسعد المجرد و لأن القضية بيد العدالة الفرنسية التي نرجو منها أن تتقصى الحقيقة إلى أقصى مدى إعمالا بقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإنني أتضامن مع صديقاي الأبوين الطيبين الفنانين نزهة الركراكي و البشير عبدو في هذه المحنة الصعبة ".

ويسود ترقب بالمغرب وفرنسا ودول أخرى عما ستسفر عليه التحقيقات، وهل سيتم الإفراج عن "لمعلم" أم أن القضية ستدخل منحى آخر؟.