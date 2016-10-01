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بالفيديو مؤثر وخطير.. طفل يتعرض للعنف داخل دار الحضانة بمكناس وها كيفاش ولا
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 00:33 بالفيديو مؤثر وخطير.. طفل يتعرض للعنف داخل دار الحضانة بمكناس وها كيفاش ولا | حوادث و حقوق
بالفيديو مؤثر وخطير.. طفل يتعرض للعنف داخل دار الحضانة بمكناس وها كيفاش ولا
بث على موقع اليوتوب مساء أمس فيديو لطفل صغير، قيل أنه تعرض للعنف بإحدى الحضانات بمكناس والذي يظهر من خلاله الطفل مشوه الوجه وظهور كدمات وجروح غيرت ملامح وجهه العادية.

شوف تيفي

بث على موقع اليوتوب مساء أمس فيديو لطفل صغير، قيل أنه تعرض للعنف بإحدى الحضانات بمكناس والذي يظهر من خلاله الطفل مشوه الوجه وظهور كدمات وجروح غيرت ملامح وجهه العادية.

وأضاف المتحدث في الفيديو أن الطفل الضحية قيل أنه تم الاعتداء عليه من طرف طفل يبلغ أربع سنوات، مشككا نفس المتحدث في هذه الرواية وأن الطفل قد تم الاعتداء عليه، في غياب أي متابعة من طرف المربيات اللواتي من المفروض أن يراقبوا هؤلاء الصغار لأن هذا واجبهم.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدى فايسبوكيون غضبهم من هذا الاعتداء الذي تعرض له هذا الطفل الذي لم يكمل السنة.

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اعتداء طفل حضانة مكناس ضحية

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