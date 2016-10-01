 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. أسرة مغربية من ميدلت وجدت الدود في الدقيق المدعم فارينا.. | مجتمع

بالفيديو.. أسرة مغربية من ميدلت وجدت الدود في الدقيق المدعم ''فارينا''..

مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط | بوليتيك

مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط

مثير.. معلم سكر ونوضها في الشارع العام وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير.. معلم سكر ونوضها في الشارع العام وها أشنو وقع ليه

10 آلاف إطار يعتصمون بجامع الفنا بمراكش من أجل التوظيف ويتوعدون بالتصعيد | بوليتيك

10 آلاف إطار يعتصمون بجامع الفنا بمراكش من أجل التوظيف ويتوعدون بالتصعيد

شاب هدد صحفي بالقتل، وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

شاب هدد صحفي بالقتل، وها أشنو وقع ليه

بالفيديو سعيد أمسكان : 600عضو سيحضرون المجلس الوطني للحركة الشعبية وقرار الدخول إلى الحكومة لن يكون عبر التصويت | بوليتيك

بالفيديو سعيد أمسكان : 600عضو سيحضرون المجلس الوطني للحركة الشعبية وقرار الدخول إلى الحكومة لن يكون

ياسين أحجام يتضامن مع عائلة لمجرد وها أشنوا قال على سعد | ثقافة و فنون

ياسين أحجام يتضامن مع عائلة لمجرد وها أشنوا قال على سعد

بالفيديو مؤثر وخطير.. طفل يتعرض للعنف داخل دار الحضانة بمكناس وها كيفاش ولا | حوادث و حقوق

بالفيديو مؤثر وخطير.. طفل يتعرض للعنف داخل دار الحضانة بمكناس وها كيفاش ولا

إغتصاب طفل يدرس بالبعثة الفرنسية بالداخلة من طرف عامل صيانة | حوادث و حقوق

إغتصاب طفل يدرس بالبعثة الفرنسية بالداخلة من طرف عامل صيانة

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

إغتصاب طفل يدرس بالبعثة الفرنسية بالداخلة من طرف عامل صيانة
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 00:31 إغتصاب طفل يدرس بالبعثة الفرنسية بالداخلة من طرف عامل صيانة | حوادث و حقوق
إغتصاب طفل يدرس بالبعثة الفرنسية بالداخلة من طرف عامل صيانة
أفادت مصادر مطلعة، أن طفلا يدرس بأقسام البعثة الفرنسية بمدينة الداخلة تعرض للإغتصاب من طرف عامل صيانة يشتغل بذات المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الضحية.

 

شوف تيفي


أفادت مصادر مطلعة، أن طفلا يدرس بأقسام البعثة الفرنسية بمدينة الداخلة تعرض للإغتصاب من طرف عامل صيانة يشتغل بذات المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الضحية.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف الشهر الجاري حين اكتشفت والدة الطفل الذي يبلغ خمس سنوات، رضوضا على مستوى شرجه وهي تهم بتغيير حفاظاته، إلى جانب إفرازه لسائل غير طبيعي، ما دفعها إلى اللجوء إلى طبيب الأطفال، حيث أثبتت الخبرة الطبية المنجزة في حق الضحية شناعة الفعل الذي كان يمارس عليه منذ شهر شتنبر الماضي.

وإستنادا لرواية ذات المصادر، فالطفل تعرض للإغتصاب على يد المستخدم المذكور، حيث كان يرافق الأطفال بالمؤسسة إلى المراحيض بطلب من الطاقم التربوي للمؤسسة.

وينتظر حسب ذات المصادر، أن يمثل المشتبه به صبيحة اليوم أمام غرفة الجنايات بمحكمة العيون، في حين أعلنت منظمة "ماتقيسش ولدي" أنها ستعمل على تمثيل مصالح الضحية أمام المحكمة وتنصب نفسها مطالبا بالحق المدني.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإغتصاب الداخلة طفل البعثة الفرنسية الصيانة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. معلم سكر ونوضها في الشارع العام وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير.. معلم سكر ونوضها في الشارع العام وها أشنو وقع ليه

شاب هدد صحفي بالقتل، وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

شاب هدد صحفي بالقتل، وها أشنو وقع ليه

بالفيديو مؤثر وخطير.. طفل يتعرض للعنف داخل دار الحضانة بمكناس وها كيفاش ولا | حوادث و حقوق

بالفيديو مؤثر وخطير.. طفل يتعرض للعنف داخل دار الحضانة بمكناس وها كيفاش ولا

هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء . | حوادث و حقوق

هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء .

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عن قضية سجن لمجرد بفرنسا..محمد رضى لشوف تيفي:هادشي عجيب و ممفهومش و منين سمعت الخبر هاشنو درت | خارج البلاطو
منذ 41 دقيقة

عن قضية سجن لمجرد بفرنسا..محمد رضى لشوف تيفي:هادشي عجيب و ممفهومش و منين سمعت الخبر هاشنو درت

تفاصيل جديدة عن تمديد فترة اعتقال سعد لمجرد بباريس | خبر اليوم

تفاصيل جديدة عن تمديد فترة اعتقال سعد لمجرد بباريس

فيديو صادم..لحظة نقل جثة الرجل الذي قسم رأسه مصعد شركة بالحي الصناعي بالبيضاء | بــووز

فيديو صادم..لحظة نقل جثة الرجل الذي قسم رأسه مصعد شركة بالحي الصناعي بالبيضاء

الممثل عاجل في تصريح مثير عن قضية سعد لمجرد..مكاينش غير سعد كاين بزاف ديال النجوم ليتعرضوا لهاذشي | خارج البلاطو

الممثل عاجل في تصريح مثير عن قضية سعد لمجرد..مكاينش غير سعد كاين بزاف ديال النجوم ليتعرضوا لهاذشي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. أسرة مغربية من ميدلت وجدت الدود في الدقيق المدعم فارينا.. | مجتمع
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. أسرة مغربية من ميدلت وجدت الدود في الدقيق المدعم ''فارينا''..

مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط | بوليتيك

مثير.. صديق القذافي يكشف سر اغتيال حسني مبارك في الرباط

مثير.. معلم سكر ونوضها في الشارع العام وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير.. معلم سكر ونوضها في الشارع العام وها أشنو وقع ليه

10 آلاف إطار يعتصمون بجامع الفنا بمراكش من أجل التوظيف ويتوعدون بالتصعيد | بوليتيك

10 آلاف إطار يعتصمون بجامع الفنا بمراكش من أجل التوظيف ويتوعدون بالتصعيد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.