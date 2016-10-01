إغتصاب طفل يدرس بالبعثة الفرنسية بالداخلة من طرف عامل صيانة

أفادت مصادر مطلعة، أن طفلا يدرس بأقسام البعثة الفرنسية بمدينة الداخلة تعرض للإغتصاب من طرف عامل صيانة يشتغل بذات المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الضحية.

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أفادت مصادر مطلعة، أن طفلا يدرس بأقسام البعثة الفرنسية بمدينة الداخلة تعرض للإغتصاب من طرف عامل صيانة يشتغل بذات المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الضحية.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف الشهر الجاري حين اكتشفت والدة الطفل الذي يبلغ خمس سنوات، رضوضا على مستوى شرجه وهي تهم بتغيير حفاظاته، إلى جانب إفرازه لسائل غير طبيعي، ما دفعها إلى اللجوء إلى طبيب الأطفال، حيث أثبتت الخبرة الطبية المنجزة في حق الضحية شناعة الفعل الذي كان يمارس عليه منذ شهر شتنبر الماضي.

وإستنادا لرواية ذات المصادر، فالطفل تعرض للإغتصاب على يد المستخدم المذكور، حيث كان يرافق الأطفال بالمؤسسة إلى المراحيض بطلب من الطاقم التربوي للمؤسسة.

وينتظر حسب ذات المصادر، أن يمثل المشتبه به صبيحة اليوم أمام غرفة الجنايات بمحكمة العيون، في حين أعلنت منظمة "ماتقيسش ولدي" أنها ستعمل على تمثيل مصالح الضحية أمام المحكمة وتنصب نفسها مطالبا بالحق المدني.