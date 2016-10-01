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بالفيديو..الرميد يشرف على إطلاق تقنية ربط جلسات المحاكمة من السجن بالفيديو بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 00:09 بالفيديو..الرميد يشرف على إطلاق تقنية ربط جلسات المحاكمة من السجن بالفيديو بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
بالفيديو..الرميد يشرف على إطلاق تقنية ربط جلسات المحاكمة من السجن بالفيديو بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
تم مساء يوم الجمعة بالدار البيضاء إطلاق تقنية رقمية جديدة تعتمد على نقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو لفائدة السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة خلال الأطوار الأولى للمحاكمة.


شوف تيفي:

تم مساء يوم الجمعة بالدار البيضاء إطلاق تقنية رقمية جديدة تعتمد على نقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو لفائدة السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة خلال الأطوار الأولى للمحاكمة.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في كلمة له بالمناسبة، أن اعتماد هذه التقنية الجديدة (فيديو كونفرونس)، التي أطلقت من محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في أفق تعميمها مستقبلا، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين نجاعة ومردودية الخدمات التي تقدمها لعموم المواطنين، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة أساسية في اتجاه إدماج التكنولوجيات الرقمية في عمل المحاكم، مما سيساعد، برأيه، على التخفيف من الأعباء عن مهنيي القطاع.

وأضاف الوزير أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة تتمثل في إيجاد حلول ملائمة للمحاكم التي تواجه صعوبات جمة، سواء منها المتعلقة بنقل السجناء من مراكز إيواء النزلاء مع ما يتطلبه من جهود إضافية من طرف رجال الشرطة والأمن، أو ببعد المسافة، مبرزا أن المرحلة الأولى ستهم تحقيق التواصل بين المحكمة والسجين من أجل تجهيز الملف، ليتم نقله بعدها إلى المحكمة في حال استيفاء ملفه لكل الشروط المسطرية.

وذكر أن هذه التقنية الجديدة تندرج في سياق عمل كبير قامت به الوزارة على مستوى عدد من المديريات التابعة لها لتحقيق الانتقال الرقمي بمختلف محاكم المملكة، موضحا أنه في هذا الإطار جرى الاتفاق بين بعض المحاكم وبين عدد من الهيئات المهنية للمحامين للبدء في التبادل الالكتروني بين المحكمة وبعض المكاتب المؤهلة على مستوى الدار البيضاء كتجربة أولى، وأنه يجري حاليا ترسيم المنظومة الرقمية الخاصة بهذه العملية.


وقد قام وزير العدل والحريات عقب اختتام حفل الإعلان عن إطلاق تقنية (الفديو كونفرنس)، مرفوقا بممثلي وسائل الإعلام الوطنية وعدد من المسؤولين القضائيين والمحامين، بزيارة تفقدية لأماكن اعتقال النزلاء بهذه المحكمة قصد الاطلاع على
أوضاعهم وظروف اعتقالهم

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي كاميرات وزير العدل الرميد السجن تقنية جديدة.

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