مصادر : الأحرار يتجه لاختيار أخنوش ولا بديل لبنكيران عنه للتشاور بخصوص التحالف

شوف تيفي
حسب مصادر مطلعة ، علمت شوف تيفي أن المؤتمر الذي من المزمع ان ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار غدا السبت 29 أكتوبر 2016 ، يسير بشكل عادي ، حيث يتنافس اسمان ، عزيز أخنوش وزير الفلاحة المنتهية ولايته ، وشاب هو رشيد الساسي، عضو المجلس الوطني لنفس الحزب والذي قام بنفس المهمة حين ترشح مزوار نفسه .
ذات المعلومات التي حصلنا عليها تقول أنه لا حديث عن التحالفات حاليا إلا بعد اختيار رئيس الحزب الجديد ، والذي من الغالب أن يكون هو عزيز أخنوش ، وهو مايعني أنه لابد في أي مشاورات مقبلة أن يلتقي أخنوش وبنكيران خلافا لما روجته وسائل الإعلام حول رفض بنكيران للحزب أو لأخنوش ، لأنه عمليا لازال ينتظر كما أعلن ذلك العثماني انعقاد مؤتمر الأحرار ليحسم في مشاوراته المقبلة ، وأن ما يروج من الإعلام من تضارب الأخبار ما هي إلا تكهنات وحسابات انتخابية وحزبية تروج لها بعض الجهات .
أما بخصوص رشيد الساسي فاعتبره متتبعون أرنب سباق يقدم في كل مرة لتكريس وجود الاختيار ومرشح آخر فقط للواجهة .
وعلاقة بموضوع المؤتمر ، أكد نفس المصدر من داخل حزب الأحرار ، أنه سيتم اعتماد البطاقة الوطنية وأن التصويت سيقتصر على المؤتمرين ، وأن أمر عقد مؤتمر استثنائي آخر لا يتعارض مع مقتضيات القانون الداخلي للحزب .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.