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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

مصادر : الأحرار يتجه لاختيار أخنوش ولا بديل لبنكيران عنه للتشاور بخصوص التحالف
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 23:49 مصادر : الأحرار يتجه لاختيار أخنوش ولا بديل لبنكيران عنه للتشاور بخصوص التحالف | بوليتيك
مصادر : الأحرار يتجه لاختيار أخنوش ولا بديل لبنكيران عنه للتشاور بخصوص التحالف
حسب مصادر مطلعة ، علمت شوف تيفي أن المؤتمر الذي من المزمع ان ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار غدا السبت 29 أكتوبر 2016 ، يسير بشكل عادي ، حيث يتنافس اسمان ، عزيز أخنوش وزير الفلاحة المنتهية ولايته ، وشاب

شوف تيفي
حسب مصادر مطلعة ، علمت شوف تيفي أن المؤتمر الذي من المزمع ان ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار غدا السبت 29 أكتوبر 2016 ، يسير بشكل عادي ، حيث يتنافس اسمان ، عزيز أخنوش وزير الفلاحة المنتهية ولايته ، وشاب هو رشيد الساسي، عضو المجلس الوطني لنفس الحزب والذي قام بنفس المهمة حين ترشح مزوار نفسه .
ذات المعلومات التي حصلنا عليها تقول أنه لا حديث عن التحالفات حاليا إلا بعد اختيار رئيس الحزب الجديد ، والذي من الغالب أن يكون هو عزيز أخنوش ، وهو مايعني أنه لابد في أي مشاورات مقبلة أن يلتقي أخنوش وبنكيران خلافا لما روجته وسائل الإعلام حول رفض بنكيران للحزب أو لأخنوش ، لأنه عمليا لازال ينتظر كما أعلن ذلك العثماني انعقاد مؤتمر الأحرار ليحسم في مشاوراته المقبلة ، وأن ما يروج من الإعلام من تضارب الأخبار ما هي إلا تكهنات وحسابات انتخابية وحزبية تروج لها بعض الجهات .
أما بخصوص رشيد الساسي فاعتبره متتبعون أرنب سباق يقدم في كل مرة لتكريس وجود الاختيار ومرشح آخر فقط للواجهة .
وعلاقة بموضوع المؤتمر ، أكد نفس المصدر من داخل حزب الأحرار ، أنه سيتم اعتماد البطاقة الوطنية وأن التصويت سيقتصر على المؤتمرين ، وأن أمر عقد مؤتمر استثنائي آخر لا يتعارض مع مقتضيات القانون الداخلي للحزب .

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أخنوش الأحرار تحالف الحكومة بنكيران

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