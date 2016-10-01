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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

عاجل و رسميا:المغرب يرد على استهداف السعودية بصاروخ باليستي
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 23:33 عاجل و رسميا:المغرب يرد على استهداف السعودية بصاروخ باليستي | دولي
عاجل و رسميا:المغرب يرد على استهداف السعودية بصاروخ باليستي
أدانت المملكة المغربية بقوة إقدام ميليشيات الحوثية على إطلاق صاروخ باليستي اتجاه مكة المكرمة معتبرة ذلك ''عملا إجراميا منبوذا لا يمكن السكوت عنه لما يحمله من انتهاك للحرمات المقدسة الإسلامية ومن

شوف تيفي

أدانت المملكة المغربية بقوة إقدام ميليشيات الحوثية على إطلاق صاروخ باليستي اتجاه مكة المكرمة معتبرة ذلك ''عملا إجراميا منبوذا لا يمكن السكوت عنه لما يحمله من انتهاك للحرمات المقدسة الإسلامية ومن استهتار بمشاعر ملايين المسلمين عبر العالم ومن محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية''.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب، إذ يجدد تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس سيادتها وطمأنينتها، ليعبر عن استعداده التام لمساندة الحكومة السعودية في درء أي سوء عن الحرم المكي الشريف.

كما دعت المملكة ،يضيف البلاغ، ''مقترفي ذلك العمل الجنوني إلى العودة إلى الصواب والقيم الإسلامية والقبول بشرعية الحكومة اليمنية لتجنيب اليمن والمنطقة ما لا يحمد عقباه''.

 

 

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